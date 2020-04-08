Прокуратура расследует обстрел оккупантами автомобиля с журналистами телеканала "Украина"

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Офис генпрокурора начал расследование по факту обстрела представителями вооруженных формирований РФ автомобиля с журналистами в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным следствия, 7 апреля 2020 года около 11:00 в районе пгт. Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились 3 работника телеканала и пресс-офицер бригады ВСУ. Вследствие вражеской атаки транспортное средство было повреждено, пассажиры не пострадали.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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