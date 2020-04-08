Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги

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Япония передаст 20 странам мира разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган" ("Фавипиравир" или "T-705"), который якобы хорошо показал себя при исследованиях, как средство для лечения COVID-19.

Одной из этих стран будет и Украина, сообщила токийская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Помощь будет предоставляться в виде грантов на закупку препарата, то есть, Япония выделит средства, которые страна-получатель сможет потратить только на этот препарат. По словам Мотэги, у него "большое желание содействовать международному сотрудничеству в сфере развития терапии".

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Первоначально "Авиган" разрабатывался как средство против гриппа, но в ходе экспериментов, утверждают в Японии, показал "положительные результаты" и в лечении коронавирусной болезни. Официальных рекомендаций ВОЗ к его применению от COVID-19 пока нет, как и других лекарств, включая "Плаквенил".