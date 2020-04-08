В Луцке ослабили карантин и разрешили работать части магазинов и сервисов

Это решение депутаты Луцкого горсовета приняли на внеочередной сессии, состоявшейся на стадионе "Спортивное ядро". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "ВолиньPost".
Так, депутаты разрешили работать:
- магазинам бытовой химии;
- магазинам семян и садоводческих материалов, агрохимикатов;
- веломагазинам и веломастерским (в связи с приостановлением общественного транспорта многие горожане пересаживаются на велосипеды);
- магазинам и мастерским оптики;
- мастерским по изготовлению ключей;
- мастерским по ремонту обуви.
Читайте на Цензор.НЕТ: Говорить о смягчении карантинных мер пока рано, карантин - то, что нас спасает, - совещание Зеленского и Шмыгаля
Депутаты отмечают, что эти объекты являются социально значимыми, а некоторые из них продают товары и оказывают услуги первой необходимости.