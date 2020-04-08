Степанов: Пациенты с системными заболеваниями, включая красную волчанку, получат достаточно "Плаквенила"

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила" для лечения.

Об этом говорится в фейсбуке Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Уточняется, что препарат "Плаквенил", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19, будет в достаточном количестве доступен для лечения больных красной волчанкой, которых в Украине около 14 000.

"МОЗ разработало механизм, который позволит избежать нехватки препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса. Дополнительная партия препарата "Плаквенил" будет доступна именно для больных красной волчанкой и другими системными заболеваниями. Препарат будет включен в программу "Доступные лекарства", и его можно будет приобрести только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее обращал внимание Минздрава на то, что люди, больные красной волчанкой и воспалительным артритом брошены один на один с бедой.

"19 марта этот препарат разрекламировал лично президент Трамп как средство против коронавируса, и его мгновенно раскупили в аптеках по всему миру.

Больным красной волчанкой или воспалительным артритом этот препарат спасает жизнь. И люди сейчас мечутся в поисках препарата. Необходимо обеспечить поставки "Плаквенила" в страну, и нормирование продажи зависимым от него пациентам. Иначе последствия будут очень тяжелыми", - сообщал журналист.

После этого Максим Степанов в комментарии Цензор.НЕТ прокомментировал критическую ситуацию с обеспечением препаратом "Плаквенил" больных артритом и красной волчанкой.

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