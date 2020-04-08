Пенсионерка, заболевшая COVID-19 на Житомирщине, скрывает, где могла заразиться, - ОГА

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коронавирус,минова

В поселке Черняхов Житомирской области больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где могла заразиться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил пресс-секретарь председателя Житомирской ОГА Юрий Мельник.

По его данным, за последние сутки коронавирус обнаружили, в частности, у 83-летней жительницы Черняхова.

"Зафиксирован случай в поселке Черняхов. Больная коронавирусом 83-летняя пенсионерка скрывает, где заразилась", - отметил Мельник.

По его словам, пожилая женщина утверждает, что никуда не ездила и находилась дома.

"Вместе с тем возникает вопрос, где женщина могла заразиться. Сейчас устанавливают ее контакты. Одна из версий, почему пенсионерка молчит - у нее, возможно, есть родственники в других городах, и она не хочет, чтобы их нашли", - считает Мельник.

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Коронавирус и карантин
Житомирщина карантин ОГА пенсионеры COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+13 Irada
То есть вариант, что она действительно не знает, не рассматривается вообще?
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08.04.2020 13:32
+11 Nikolay Bilyi
Дивлячись на те, що людині вже 83 роки, вона могла просто не пам'ятати де була ще 2 години тому.
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08.04.2020 13:30
+10 Борис Козлов 6516a265
83 года. вы в своем уме? человек забывает даже какую кашу кушал 2 часа вна зад.
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08.04.2020 13:39
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