"Признать неудовлетворительной", - гуманитарный комитет ВР недоволен работой Нацсовета по телерадиовещанию

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Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики признал неудовлетворительной работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год.

Решение было принято по результатам рассмотрения отчета регулятора работе за год. об этом "Укринформу" заявила зампредседателя комитета, депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Приняли решение признать работу Нацсовета неудовлетворительной. Было два варианта решения: принять отчет к сведению или признать работу неудовлетворительной (как и Президент). Комитет большинством голосов избрал второй вариант", — сказала депутат.

Отчет Нацсовета о работе за 2019 год члены Комитета ВР заслушали 18 марта. Тогда председатель комитета Александр Ткаченко отметил, что "возникло много вопросов к ряду направлений деятельности, в том числе о растрате 100 млн грн государственных средств на создание мониторингового центра".

По его словам, авансовый платеж "почти на всю сумму провели, оборудование есть, но не то, что нужно и к тому же не работает".

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