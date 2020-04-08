Почти 1,1 тыс. раз в сутки врачи скорой выезжают на вызовы в Киеве, из них около 60 к людям с подозрением на коронавирус, - Кличко

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Бригады "скорой помощи" Киева выезжают на вызовы 1,1 тыс. раз в стуки, в частности, в среднем в день 60 раз на вызовы к людям с подозрением на коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что почти 1,1 тыс. раз в сутки врачи скорой выезжают на вызовы, из них с подозрением на коронавирус в среднем где-то 60 вызовов" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Кличко подчеркнул, что в Киеве работают 270 врачей-инфекционистов, и этого количества хватает столице. Также хватает врачей скорой помощи, которых в столице больше 2 тыс.

Мэр отметил, что придерживаясь рекомендаций ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины, киевская власть рекомендовала врачам отменить плановые операции, и на данный момент операционное вмешательство делают только в экстренных случаях.

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"Хочу вас успокоить: все больницы, все поликлиники столицы работают в штатном режиме и получают финансирование, лекарства, все необходимое, чтобы предоставлять услуги киевлянам", - заверил Кличко.

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