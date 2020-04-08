Карантин, скорее всего, будет продлен до начала мая, - Шмыгаль

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не отступит от уже введенного карантинного режима.

Об этом он сообщил на заседании Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"Только в мае месяце мы начнем вести разговор о возможно ослаблении карантинных мер. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было сказано в фейковых информационных сообщениях в Украине", - отметил он.

"На протяжении апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен. Он будет действовать до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в мае, если будет наблюдаться позитивная динамика правительство планирует "запустить экономику" по плану, которые будет дополнительно прокоммуницирован и четко расписан.

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Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.