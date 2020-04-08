Киевских предпринимателей освободили до 30 апреля от уплаты ЕСВ, - Кличко

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С 1 марта до 30 апреля столичных физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Также с 1 марта до 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса. Столичные предприниматели могут воспользоваться услугой так называемой частичной безработицы на период действия ограничений", - сказал он.

Мэр пояснил, что для ее получения надо обратиться в Центр занятости по месту регистрации как плательщика ЕСВ.

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Также, по словам Кличко, уже начали действовать кредитные каникулы на время ограничительных мер для предпринимателей.

Кроме того, Киевсовет выделил деньги на возобновление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Мэр Киева напомнил, что недавно Киевсовет принял решение о предоставлении 50% льготы для малого и среднего бизнеса на аренду коммунального имущества. Также в случае невозможности использования объекта на период ограничений арендаторов коммунального имущества освободили от оплаты по договорам аренды.

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