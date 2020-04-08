Владелец кофейни, которого задержала полиция в Одессе, готовит иск в суд

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Сам потерпевший сейчас в больнице. По телефону говорит, что в заведение его вызвали обеспокоенные подчиненные потому, что правоохранители настаивали на закрытии кафе несмотря на то, что продавцы продавали напитки и хот-доги только "на вынос".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Надзвичайні новини".

"Я пришел, дал паспорт, спросил, на каком основании нам не дают работать. Ответили: "211". Я сказал, что не попадаем под "211". Особо слушать меня не захотели, сказали: "Вы препятствуете", - рассказал предприниматель.

Юристы говорят, что предприниматели карантин не нарушали. Поскольку все работники - в масках и перчатках и торгуют "на вынос". Прогнозируют, что такие ситуации будут возникать и дальше, потому что нет четкого толкования постановлений Кабмина.

Владелец кофейни готовит иск в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 апреля на пляже в районе 14-й станции Большого Фонтана сотрудники полиции с применением силы задержали мужчину, который продавал кофе во время карантина. Инцидент попал на видео.

Позже появилось полное видео инцидента.

Судя по нему, полицейские требовали у человека, назвавшегося владельцем, документы на бизнес и настаивали на закрытии кофейни. Мужчина доказывал, что его предприятие - это мини-маркет, который может работать в условиях карантина, но соответствующих документов не предъявил.

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