24 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано на Киевщине. Всего 121 заболевший, в том числе 7 детей, - ОГА

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По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 8 апреля 2020 г. официально подтвержден 121 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки - 24 новых случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Так, по данным ведомства, в Обуховском районе зафиксировано 33 случая (пгт Козин - 19, с. Романкив - 3, г. Украинка - 6, г. Обухов - 5); в Киево-Святошинском районе - 30 (с. Гатное - 5, с. Лесники - 4, г. Вишневое - 3, Г. Боярка - 3, с. Софиевская Борщаговка - 5, с. Дмитровка - 2, с. Тарасовка - 2, Крюковщина - 3, с. Святопетровское - 2, с. Кременище - 1); в Броварском районе - 4 (с. Зазимье и Княжичи по 2 случая); в Васильковском районе - 3 (с. Рославичи); в Макаровском районе - 2 (с. Мостыще, с. Лишня); в Мироновском районе - 2 (с. Масловка); г. Борисполь - 8, в Бориспольском районе - 1 (с. Гнедин); пгт Буча - 5; г. Вышгород - 5; г. Белая Церковь - 4; г. Бровары - 4; г. Ирпень - 9; г. Фастов - 3; по одному случаю в Белоцерковском районе (с. Фурсы); Бориспольском районе; Переяслав-Хмельницком районе (с. Пристормы); Ставищенском районе (пгт Ставище); пгт Бородянка; г. Васильков; пгт Ворзель; г. Гостомель; с. Коцюбинское.

Из них семеро детей: 3 - пгт Козин; 1 - с. Лесники; 1 - с. Гатное; 1 - г. Борисполь; 1 - г. Ирпень.

Выздоровели - 4 (женщина 21 год, г. Бровары; мужчина 51 год, г. Белая Церковь; женщина 34 года, с. Дмитровка; женщина 60 лет, г. Обухов).

Умерли - 5 (новых случаев за сутки нет).

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По возрасту заболевших: 0-10 лет - 5,8%; 11-20 лет - 1,6%; 21-30 лет - 13.2%; 31-40 лет - 19%; 41-50 лет - 27,3%; 51-60 лет - 22,3%; 61-70 лет - 6,6%; 70 лет - 4,2%.

Подозрение на заражение у 475 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (111) и Обуховском (77) районах.

Кроме того, есть подозрения в Белоцерковском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Макаровском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Полесском, Рокитнянском, Ставищенском, Тутаевском и Фастовском районах.

Населенные пункты: г. Березань, г. Белая Церковь, г. Борисполь, пгт. Бородянка, г. Боярка, г. Бровары, г. Буча. г. Васильков, г. Вышгород, г. Вишневое, пгт Ворзель, г. Гостомель, пгт Иванкив, г. Ирпень, с. Козин; с. Коцюбинское, пгт Макаров; г. Обухов, г. Переяслав, г. Славутич, г. Украинка, г. Фастов и г. Яготин.

"Лабораторно обследованы 19 врачей и 6 медсестер КПМ КОР "Киевская областная клиническая больница", которые имели контакт с лабораторно подтвержденным случаем коронавируса. ПЦР-исследование показало у всех медработников отсутствие заболевания", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что установлено медицинское наблюдение за 1356 контактными лицами.