На фоне коронавируса нельзя забывать о других пациентах, необходимо срочно обеспечить регистрацию лекарств от тяжелых заболеваний, - Зинкевич

445

В борьбе с эпидемией коронавируса власть забыла о нуждах других больных, а Минздрав проваливает регистрацию и закупку препаратов, которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Яна Зинкевич.

"Пока власть и система здравоохранения зациклены на преодолении коронавируса, мы не имеем права забывать о тех, кто нуждается в лечении от других заболеваний. Жесткие карантинные ограничения власти и прекращение поставок товаров из-за границы привели к тому, что в Украину перестали попадать жизненно необходимые для некоторых пациентов иностранные лекарства", - сказала она.

"Ряд препаратов, которые помогают детям с эпилепсией жить обычной жизнью без обострения болезни. Сейчас часть этих лекарств до сих пор не прошла регистрацию в Минздраве, а следовательно попадает к пациентам не через аптеки. В период карантина пациенты, к примеру, с эпилепсией оказались перед опасностью обострения болезни. И это только одна хроническая болезнь, а пациентов с различными типами заболеваний, нуждающихся в иностранных препаратах для поддержания нормальной життедильяности, сотни тысяч", - добавила Зинкевич.

Зинкевич отметила, что "Европейская Солидарность" требует от власти и Министерства здравоохранения срочных шагов для решения проблем с поставками лекарств.

"В первую очередь - централизованно обеспечить детей с эпилепсией необходимыми зарубежными препаратами. Если для этого нужно законодательное решение Рады - у вас есть время подготовить ваши предложения к ближайшему заседанию парламента", - отметила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич