Возмещение НДС за первый квартал ниже прошлогоднего на 5,9 млрд. Совпадение или "магия цифр"? - Уманский

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Экс-министр финансов Игорь Уманский сообщил, что сумма возмещения НДС за первый квартал этого года на 5,9 млрд грн меньше прошлогоднего показателя. Ранее он называл цифру в 5 млрд, которые теряет государство на "скрутках" с НДС.

Об этом Уманский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Совпадение или "магия цифр"? На 10,2 млрд грн (-10,4%) не выполнен план по доходам Госбюджета за март. За первый квартал - на 27,6 млрд грн (-11,6%). При этом возмещение НДС меньше по сравнению с прошлым годом на 5,9 млрд грн, что искусственно завышает сальдо доходов за период. То есть примерно -10 млрд грн за месяц и -30 млрд грн за квартал", - отметил он.

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