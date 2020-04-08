Полиция установила 556 человек, которые могли контактировать с больными COVID-19 в Першотравенске

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Полицейские установили 556 человек, которые были на собрании по изучению Библии в Першотравенске Днепропетровской области и могли контактировать с заразившимися коронавирусом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"На сегодня установлены все 556 человек, которые находились на обучении в библейской школе и могли контактировать с больными коронавирусом. 71 человек уже подписали информационное согласие и находятся на самоизоляции. Это жители городов Терновка, Петропавловка и Першотравенск", — сказано в сообщении.

С другими возможными контактами полицейские проводят беседы о необходимости соблюдать условия самоизоляции и следить за своим самочувствием.

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Полицейские также нашли и опросили мужчину, который опубликовал на своей странице в Фейсбуке список лиц, контактировавших с больными. По факту публикации списка открыто уголовное производство по ст.182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

C 8 апреля местные власти ограничили выезд из Першотравенска и въезд в город. В Першотравневске лабораторно подтвержден 21 случай коронавируса, всего в Днепропетровской области таких случаев — 41.

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык заявил в видеообращении, что очагом вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало собрание баптистов в Першотравенске.

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