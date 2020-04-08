Кабмин предлагает Раде снять импортные пошлины на крупы для наполнения рынка, - торгпред Качка

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Правительственный законопроект "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" предусматривает отмену импортных пошлин на гречиху, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры до 1 июля 2020 года, сообщил заместитель министра экономики торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Тарас Качка.

"Законопроект предусматривает снижение импортных пошлин на те товары, от которых зависит внутренний рынок - такие как гречка, рис, рожь и другие нишевые зерновые культуры. Снятие пошлин вводится до завершения маркетингового года, так как мы надеемся на то, что, например, по гречке будет увеличение площади посевов и нам нужно будет защищать внутренний рынок", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Торгпред отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от прогнозов урожая с полей.

"Сложившиеся ситуация с продовольственной безопасностью говорит о том, что нам нужно поощрять импорт из других стран по тех статьям, где мы имеем существенную долю импорта", - заметил Качка.

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Как сообщалось, законопроект №3310 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно временного применения ставок ввозной пошлины на отдельные виды зерновых культур" был зарегистрирован в парламенте 7 апреля 2020 года. Текст законопроекта на сайте Верховной Рады по состоянию на утро 8 апреля отсутствует.