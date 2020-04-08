На границе выявили сразу семь нарушителей самоизоляции, трое из них соблюдали режим всего 1 день, - Госпогранслужба. ДОКУМЕНТ

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За сутки на границе сотрудники Госпогранслужбы выявили сразу семь человек, нарушивших правила самоизоляции. Большинство из них остановили на Львовщине во время выезда в Польшу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что четверо из семи нарушителей прибыли в пункт пропуска "Краковец" на Львовщине. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - ехали в одном автомобиле. Во время проверки по базам данных, выяснилось, что эти лица только 6 апреля приехали в Украину из-за границы. Тогда, в пункте пропуска все они подписали согласие и должны были находиться на добровольной самоизоляции до 20 апреля, но уже через сутки снова оказались на границе.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, составили на нарушителей протоколы админнарушений по ст. 44-3 КУоАП.



Фото: Госпогранслужба

В ведомстве отметили, что при въезде в Украину во время карантина уже 155 000 человек дали согласие на добровольную самоизоляцию. Информацию об этих гражданах пограничники вносят в базу данных. В случае, если такие лица в течение двух недель с момента подписания согласия снова появляются на границе, сотрудники Госпогранслужбы информируют о них Нацполицию для дальнейшего правового реагирования.

Всего на государственной границе Украины уже выявлено около 30 человек, нарушивших правила самоизоляции.

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"Государственная пограничная служба Украины в очередной раз обращается к гражданам с призывом оставаться дома и не нарушать взятые на себя обязательства, чтобы уменьшить передачу инфекции и не подвергать жизнь окружающих опасности!

Напоминаем, что за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн." - сказано в сообщении.