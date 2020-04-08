Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком

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Полицией открыто уголовное производство в отношении вероятного нарушения мэром Запорожья Владимиром Буряком требований карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Радио Свобода" руководитель отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

По ее словам ведется расследование по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что 8 апреля работники полиции и СБУ проводят проверку соблюдения требований карантина автотранспортными предприятиями Запорожья, предоставляющих услуги перевозки общественным транспортом.

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5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил в фейсбуке, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на усиление карантинных мер с 6 апреля. По его словам, при этом в транспорте можно будет находиться "исключительно в маске или респираторе".

Коронавирус и карантин
Буряк Владимир Запорожье карантин Нацполиция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Кирилл Лещенко
ещё один эпический злодей: не захотел заражать людей слишком плотной посадкой в транспорте. распять его публично! чтоб никто и думать не посмел ослушаться самого великого шмыгу! Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком - Цензор.НЕТ 7923
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08.04.2020 14:55
+5 Алексей Филатов c518de94
А в Першатравенске не хотят раследовать??? Херова куча сектантов перезаражили друг друга и гуляли по городу, за собрание более 500+ людей, где на текущий момент 21 человек оказался зараженный не кто не понес наказания.
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08.04.2020 15:07
+5 Викол Безхатченко
Решение нашего мэра не останавливать общественный транспорт - правильное. Людям все равно нужно ездить по городу. особенно тем, кто работает.
1.Например, металлургические заводы и сопутствующие производства (коксовое, огнеупорное, инструментальное) остановить на время нельзя - можно только УБИТЬ.
2. Возникают ситуации, когда жесткие ограничения, введенные КМУ, приходится нарушать. Сегодня возил знакомую через весь город в онко диспансер. И мне и ей 60+.
3. Прежде, чем вводить ограничения, тем более те, которые НЕ предусмотрены рамками "чрезвычайной ситуации", власти должны обеспечить возможность исполнять эти ограничения. Мэр Запорожья обеспечил возможность горожанам добраться на работу (в лечебное учреждение и проч.) за что ему СПАСИБО!
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08.04.2020 15:20
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