Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком

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Полицией открыто уголовное производство в отношении вероятного нарушения мэром Запорожья Владимиром Буряком требований карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Радио Свобода" руководитель отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

По ее словам ведется расследование по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что 8 апреля работники полиции и СБУ проводят проверку соблюдения требований карантина автотранспортными предприятиями Запорожья, предоставляющих услуги перевозки общественным транспортом.

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5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил в фейсбуке, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на усиление карантинных мер с 6 апреля. По его словам, при этом в транспорте можно будет находиться "исключительно в маске или респираторе".