Полиция расследует нарушение карантина мэром Запорожья Буряком

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Радио Свобода" руководитель отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
По ее словам ведется расследование по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что 8 апреля работники полиции и СБУ проводят проверку соблюдения требований карантина автотранспортными предприятиями Запорожья, предоставляющих услуги перевозки общественным транспортом.
5 апреля мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил в фейсбуке, что городской транспорт в Запорожье продолжит работать, несмотря на усиление карантинных мер с 6 апреля. По его словам, при этом в транспорте можно будет находиться "исключительно в маске или респираторе".
1.Например, металлургические заводы и сопутствующие производства (коксовое, огнеупорное, инструментальное) остановить на время нельзя - можно только УБИТЬ.
2. Возникают ситуации, когда жесткие ограничения, введенные КМУ, приходится нарушать. Сегодня возил знакомую через весь город в онко диспансер. И мне и ей 60+.
3. Прежде, чем вводить ограничения, тем более те, которые НЕ предусмотрены рамками "чрезвычайной ситуации", власти должны обеспечить возможность исполнять эти ограничения. Мэр Запорожья обеспечил возможность горожанам добраться на работу (в лечебное учреждение и проч.) за что ему СПАСИБО!