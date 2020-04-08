Владелец затонувшего в Одессе танкера Delfi поднимет судно за свой счет, - Офис Генпрокурора

1599

Судовладелец уберет затонувший танкер с берега пляжа в Одессе за свой счет. Сейчас компания готовит на согласование План проведения работ по его подъему и демонтажу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что такой ответ владельцы танкера "Delfi" отправили на адрес генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельцем будет таким же оперативным, как и его реакция на обращение внимания Офиса генпрокурора на дело затонувшего танкера", - отметила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства, с соблюдением экологических норм.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Ранее мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владелец кофейни, которого задержала полиция в Одессе, готовит иск в суд