"Они сливали Ермака": интервью фигурантов записей Лероса Шумского и Штанько. ВИДЕО

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Фигуранты записей Лероса Дмитрий Штанько и Сергей Шумский дали большое интервью для проекта Бигус.Инфо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам руководителя проекта Дениса Бигуса, интервью инициировали сами Штанько и Шумский.

"С нами связались фигуранты видео. Не Денис Ермак, но два его партнера по этим собеседованиям.  И захотели дать интервью. Это их инициатива. Это достаточно необычно, но было бы странным от такого отказаться - в конце концов, это самый главный коррупционный скандал новой власти. В общем разговор длился около двух часов. Есть в нем много интересного, есть вещи, которые кажутся правдой, есть откровенное вранье...", - говорит Бигус.

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Денис Ермак и Гео Лерос
Великобритания Слуга народа Ермак Андрей Лерос Гео Ермак Денис
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Топ комментарии
+32 Сергей Трофимов 7c913dc7
Прямо Мишкин с Чепигой и Петров с Бошировым. Ермак сам себя сливает, работая на РФ.
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08.04.2020 14:59
+25 константен
Сивуху жальче всего....
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08.04.2020 15:11
+16 Ольга Пелле
И тут Порошенко в штаны напаскудил зеленскому.
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08.04.2020 15:13
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