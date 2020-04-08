Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко

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Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Украина активно работает с международными партнерами: МВФ и Всемирным банком.

В частности, в процессе подготовки изменений в госбюджет вопросы обсуждались с МВФ.

"Мы основные показатели с ними согласовали. И есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ", - сообщил он.

При этом Марченко заявил, что на сегодняшний день Украина находится "в достаточно интересной ситуации". "С одной стороны - коронавирус, с другой стороны нас экономический кризис немного поджимает", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020.

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