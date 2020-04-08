Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко

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мвф

Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Украина активно работает с международными партнерами: МВФ и Всемирным банком.

В частности, в процессе подготовки изменений в госбюджет вопросы обсуждались с МВФ.

"Мы основные показатели с ними согласовали. И есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ", - сообщил он.

При этом Марченко заявил, что на сегодняшний день Украина находится "в достаточно интересной ситуации". "С одной стороны - коронавирус, с другой стороны нас экономический кризис немного поджимает", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020.

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Бюджет-2020
госбюджет МВФ Минфин Марченко Сергей
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Топ комментарии
+3 Алекс S. Pоман
Я что-то слабо соображаю, я что МВФ всех стран госбюджеты согласовывает или "избранных"? Основные показатели Госбюджета-2020 были согласованы с МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9271
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08.04.2020 15:21
+3 Йцу Кенг 07b0c614
"Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.." (c)
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08.04.2020 15:26
+3 Irada
Только тех, кто просит кредиты.
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08.04.2020 15:27
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