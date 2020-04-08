Минздрав утвердил рекомендации по погребению умерших от коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Министерство рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:
- к обрядам перед погребением, в случае крайней необходимости, может допускаться не более 10 человек при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- во время обряда между присутствующими должна быть безопасная дистанция в 1,5 метра;
- поцелуи тела умершего запрещаются, так как существует прямая возможность инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении.
Для медицинских работников, которые непосредственно контактируют с телами, действуют следующие правила:
- обязательное использование средств индивидуальной защиты: перчаток, водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами;
- во время вскрытия тела обязательное использование водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами или комбинезона, очков или защитного щитка, респиратора с классом защиты не ниже FFP2, медицинской одноразовой шапочки;
- во время транспортировки тела в морг обязательное использование средств индивидуальной защиты, исключающих возможность инфицирования через контакт с физиологическими жидкостями. Контакты с телом должны быть минимизированы;
- при транспортировке в крематорий или места захоронения рекомендуется применять непроницаемые герметичные пакеты-мешки для тела;
- для помещения где находился умерший рекомендуется обычная уборка помещений с последующим проведением заключительной дезинфекции.