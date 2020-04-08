Минздрав утвердил рекомендации по погребению умерших от коронавируса

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Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по безопасному захоронению умерших от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Министерство рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:



- к обрядам перед погребением, в случае крайней необходимости, может допускаться не более 10 человек при условии одновременного пребывания в помещении;

- не более 1 человека на 10 квадратных метров;

- во время обряда между присутствующими должна быть безопасная дистанция в 1,5 метра;

- поцелуи тела умершего запрещаются, так как существует прямая возможность инфицирования;

- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, которые присутствовали при погребении.

Для медицинских работников, которые непосредственно контактируют с телами, действуют следующие правила:



- обязательное использование средств индивидуальной защиты: перчаток, водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами;

- во время вскрытия тела обязательное использование водостойкого изоляционного халата с длинными рукавами или комбинезона, очков или защитного щитка, респиратора с классом защиты не ниже FFP2, медицинской одноразовой шапочки;

- во время транспортировки тела в морг обязательное использование средств индивидуальной защиты, исключающих возможность инфицирования через контакт с физиологическими жидкостями. Контакты с телом должны быть минимизированы;

- при транспортировке в крематорий или места захоронения рекомендуется применять непроницаемые герметичные пакеты-мешки для тела;

- для помещения где находился умерший рекомендуется обычная уборка помещений с последующим проведением заключительной дезинфекции.

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