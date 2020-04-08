ЦИК тестирует функцию смены места голосования онлайн, - Федоров

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) тестирует функцию изменения места голосования онлайн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Центральная избирательная комиссия тестирует функцию смены места голосования онлайн. Помните, сколько мы сил и времени тратили на этот процесс на президентских выборах? Теперь на следующе выборы народных депутатов и президента можно будет сменить место голосования за пару минут из дома", - отметил он.

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Федоров также выразил надежду, что на следующих выборах нардепов и президента уже можно будет голосовать онлайн, отметив, что Минцифры уже работает над этой возможностью.