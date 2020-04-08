Праздновали возвращение друга из Польши: на Житомирщине 8 человек заразились коронавирусом

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В Малине Житомирской области компания собралась отпраздновать возвращение друга с заработков в Польше. В результате 8 человек заразились коронавирусом, город могут взять в санитарное кольцо.

Об этом рассказал на брифинге председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, вспышка болезни произошла из-за того, что компания людей отпраздновала возвращение своего товарища из-за границы и заразилась от него.

"В Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за границы и сейчас мы имеем вспышку — 8 случаев в Малине", — сообщил председатель ОГА.

В то же время пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается.

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Сейчас в Малине, где выявлено больше всего в области случаев заболевания коронавирусом, работает специальная комиссия, а также руководство Главного управления Нацполиции в области. Они изучают ситуацию по соблюдению норм карантина.

"Будем на комиссии принимать решения о возможном взятии городов Малин и Бердичев (в Бердичевском районе зафиксировано 7 инфицированных коронавирусом) в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города", — сказал Бунечко.

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В Житомирской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В целом количество инфицированных составляет 27 человек.