Зараженных коронавирусом в мире может быть десятки миллионов, - ученые из Германии

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Ученые из университета Геттингена утверждают, что реальное число зараженных коронавирусом в мире намного больше, чем зафиксировано в официальной статистике. Точнее всего, по их мнению, представлены статистические данные из Южной Кореи - там обнаружили около половины зараженных.

Об этом сказано в сообщении на сайте университета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Доктор Кристиан Боммер и профессор Себастьян Фольмер из университета Геттингена использовали оценки смертности от COVID-19 и времени болезни, опубликованные в недавнем выпуске The Lancet Infectious Diseases для того, чтобы проверить качество официальной статистики. Их данные показывают, что страны зафиксировали в среднем только около 6% коронавирусных инфекций, и реальное число инфицированных людей по всему миру уже могло достичь десятков миллионов", - сказано в сообщении.

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В исследовании учитывался тот факт, что в разных странах уровень смертности пациентов с COVID-19 сильно отличается. Это может быть связано с тем, что в разных странах люди по-разному подвержены этому вирусу. В то же время, считают ученые, различия объясняются скорее разницей в качестве собранных данных.

Предыдущие исследования показывали, что уровень смерти пациентов с коронавирусом составляет около 1,38%. В Италии уровень смертности в настоящее время составляет около 9,5%. Ученые делают вывод, что в стране до сих пор было установлено лишь 3,5% инфицированных граждан. В Испании этот процент составляет 1,7%, в США - 1,6%, в Великобритании - 1,2%. Германия, по оценкам ученых, выявила 15,6% инфицированных граждан из общего числа.

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"На резком контрасте с этим Южная Корея, по-видимому, выявила почти половину от всех инфицированных SARS-CoV-2. Авторы считают, что на 31 марта 2020 года в Германии было около 460 тысяч инфицированных. Основываясь на том же методе, они высчитали, что в США более 10 миллионов инфицированных, в Испании - более пяти миллионов, в Италии - около трех миллионов и в Великобритании - около двух миллионов", - сообщает университет.

Согласно официальным данным института Роберта Коха на среду, 8 апреля, в Германии коронавирусом заражено 103 тысячи 228 человек.

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