Венедиктова открыла уголовное производство против Порошенко. Адвокаты заявляют, что это попытка дискредитировать Верховный Суд на фоне развития "дела Привата"

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Генпрокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в ЕРДР относительно возможных противоправных действий пятого президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает "Цензор.НЕТ".

Расследование начато на основании обращения работников Верховного Суда Украины о возможных неправомерных действиях главы государства, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда".

"Указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

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По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, это "попытка завернуть в новую обертку ту абсолютно провальную ситуацию, которая была накануне отставки прокурора Рябошапки".

"Это однозначно продолжение тренда политических преследований. В тот момент, когда Венидиктова была и.о. главы ГБР и когда это место занимал Труба - это все одна и та же история", - отметил Новиков.

"Были опубликованы проекты подозрения, которые Венедиктова пыталась убедить Рябошапку подписать. Он называл их (проекты подозрения. - Ред.) юридическим трэшом. Я могу с ним только согласиться. Попытка переводить в уголовную плоскость вопросы конституционных полномочий президента по поводу назначений судей - это трэш", - подчеркнул адвокат.

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Новиков заявил, что эта попытка будет неуспешной, потому что правового содержания там нет. "Это попытки дискредитировать Верховный Суд и судей Верховного Суда. Некоторое неопределенное время мы не будем знать, кто те сотрудники Верховного Суда, которые подали заявление. ... Это дискредитирует Верховный Суд и внутри страны, и на международном уровне. Это представляет собой попытку установить контроль над Верховным Судом и над судьями", - отметил он.

"Это значит, что на фоне развития "дела Привата" Офис Президента получает дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине. Независимо от того, как эту ситуацию будут комментировать Венидиктова и другие люди, это выглядит именно так", - заявил он.

Новиков также напомнил, что Венедиктова пыталась сдать экзамены на должность судьи Верховного Суда и у нее это не получилось. "Человек, который не попал в Верховный Суд по конкурсу, открывает уголовное дело относительно того, как были назначены люди, которые этот конкурс прошли", - подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Игорь Головань заявил: "Хотел бы обратить внимание на факт того, что согласно закону, а там вспоминается на сайте Генеральной прокуратуры, что производство зарегистрировано также по статье 364 УКУ. Но статья 364 УКУ подследственна исключительно Национальному антикоррупционному бюро. Более того, запрещено передавать подследственные НАБУ производства для расследования другими органами досудебного расследования".

"Венедиктова откровенно незаконно передала откровенно противоправное производство своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для осуществления незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушение закона и передать это производство в НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно", - добавил Головань.

Адвокаты пятого президента также отметили, что будут отстаивать свою позицию в судебном порядке.