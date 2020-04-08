Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль

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пожар

Кабинет министров предлагает Верховной Раде повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухостоя,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя. Год за годом весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух", - написал Шмыгаля в своем Телеграм-канале.

Премьер подчеркнул, что ответственность за такие действия должна быть усилена. "Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс. Грн", - сказал премьер.

Раннее соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства.

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Топ комментарии
+4 Mykhailo Stepanov
надо до 17000+
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08.04.2020 17:01
+2 Valery Greff
До 17 000 грн. !!!!! Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5010
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08.04.2020 17:01
+2 Valery Greff
Надпись на табличке "Поджигатель домов"

Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7
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08.04.2020 17:09
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