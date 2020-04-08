Кабмин предлагает повысить до 6 тыс. грн штрафы за поджог сухой травы, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство предлагает повысить штрафы за поджог сухостоя. Год за годом весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух", - написал Шмыгаля в своем Телеграм-канале.
Премьер подчеркнул, что ответственность за такие действия должна быть усилена. "Мы предлагаем повысить штрафы с 85 грн до 6 тыс. Грн", - сказал премьер.
Раннее соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства.