Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко (СН), передает Цензор.НЕТ.
"Культура и креативные индустрии. Что это в разгар эпидемии коронавируса? Возглас в пустыне, или может круги по воде? У меня складывается такое впечатление, когда я вижу отношение некоторых чиновников к этим вопросам. И действительно, всего менее 0,5% расходов Госбюджета составляют эти отрасли. Но, чтобы было понятно, поговорим на языке цифр. В этих сферах задействованы более 1 млн человек, рабочие места большинства из которых сейчас под угрозой увольнения, поскольку падение доходов этих отраслей, согласно мартовскому исследованию, составляет более 50%. Но это не все. Это еще более 4% ВВП всей страны. Это наибольший рост общей добавленной стоимости из всех сфер. Больше строительства", - рассказал он.
"Две цифры: 0,5% расходов и 4% доходов. И это не считая эффекта через доходы потребления. Уже молчу о сфере услуг, которая в последнее время составляет львиную долю доходов бюджетов крупных городов. Речь идет о малых и средних предприятиях, половина из них - микробизнес. В то же время, когда мы говорим о странах Европы, в это же время предусмотрены более 50 млрд евро помощи креативным индустриям в Германии и сотни миллионов во Франции. Финансирование отрасли напрямую при определенных условиях - в Дании, Австрии и многих других странах. Почему они такие умные - потому что так богаты. Почему мы такие бедные - потому что, очевидно, что-то не понимаем", - добавил нардеп.
"А теперь не на языке цифр, а на всем понятным нам примерах. Это фильмы и телепрограммы, которые вы смотрите на карантине. Книги и сайты, которые вы читаете. Картины, которые висят в ваших домах, или кувшины для молока. Украшения. Архитектура. А еще фестивали, музеи, театры и галереи, по которым вы соскучились. Не говорю уже о ресторанах и всей сферу развлечений и услуг. То есть то, что составляет цвет и вкус нашей жизни. Кто-то хочет, чтобы это исчезло? Нас не слышат? Мы против! А значит будем говорить громко. Поэтому мы собрались сегодня комитетом в онлайн, чтобы найти выход из ситуации. Обсудили пакет предложений в поддержку культуры, креативных индустрий и во многом сферы услуг, наработанных мной на основе обращений представителей креативных индустрий. Они предусматривают изменения в нескольких законах, как из сферы ведения нашего комитета, так и налогового, экономического и бюджетного. Что мы предлагаем - временные нормы до 31.12.2020 года. Основные из них опубликованы на сайте комитета. Ссылку добавляю", - пояснил Ткаченко.
"Было принято решение создать совместную межфракционную рабочую группу вместе с представителями Министерства культуры и информационной политики. Результаты обсуждений лягут в основу единого пакета законопроектов, который будет представлен на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады. Также на комитете обсуждались меры по прямой финансовой поддержке, предоставлению льготных кредитов, временном освобождении от оплаты аренды и проблемам сбалансирования Государственного бюджета через предложенные изменения. В следующие два дня группа соберется для наработки. Наша цель - выйти на межфракционное согласование пакета законов, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий", - резюмировал нардеп.
Согласно сообщению на сайте комитета редлагается следующее:
Кроме того, предлагается разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в креативных индустриях, где предусмотреть, в частности, следующие меры: