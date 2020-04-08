Беспроцентное кредитование, освобождение от уплаты налогов и аренды, - Комитет ВР по гуманитарной политике разработал меры по поддержке сферы культуры

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Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике разработал ряд предложений по поддержке сферы культуры и креативной индустрии в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Культура и креативные индустрии. Что это в разгар эпидемии коронавируса? Возглас в пустыне, или может круги по воде? У меня складывается такое впечатление, когда я вижу отношение некоторых чиновников к этим вопросам. И действительно, всего менее 0,5% расходов Госбюджета составляют эти отрасли. Но, чтобы было понятно, поговорим на языке цифр. В этих сферах задействованы более 1 млн человек, рабочие места большинства из которых сейчас под угрозой увольнения, поскольку падение доходов этих отраслей, согласно мартовскому исследованию, составляет более 50%. Но это не все. Это еще более 4% ВВП всей страны. Это наибольший рост общей добавленной стоимости из всех сфер. Больше строительства", - рассказал он.

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"Две цифры: 0,5% расходов и 4% доходов. И это не считая эффекта через доходы потребления. Уже молчу о сфере услуг, которая в последнее время составляет львиную долю доходов бюджетов крупных городов. Речь идет о малых и средних предприятиях, половина из них - микробизнес. В то же время, когда мы говорим о странах Европы, в это же время предусмотрены более 50 млрд евро помощи креативным индустриям в Германии и сотни миллионов во Франции. Финансирование отрасли напрямую при определенных условиях - в Дании, Австрии и многих других странах. Почему они такие умные - потому что так богаты. Почему мы такие бедные - потому что, очевидно, что-то не понимаем", - добавил нардеп.

"А теперь не на языке цифр, а на всем понятным нам примерах. Это фильмы и телепрограммы, которые вы смотрите на карантине. Книги и сайты, которые вы читаете. Картины, которые висят в ваших домах, или кувшины для молока. Украшения. Архитектура. А еще фестивали, музеи, театры и галереи, по которым вы соскучились. Не говорю уже о ресторанах и всей сферу развлечений и услуг. То есть то, что составляет цвет и вкус нашей жизни. Кто-то хочет, чтобы это исчезло? Нас не слышат? Мы против! А значит будем говорить громко. Поэтому мы собрались сегодня комитетом в онлайн, чтобы найти выход из ситуации. Обсудили пакет предложений в поддержку культуры, креативных индустрий и во многом сферы услуг, наработанных мной на основе обращений представителей креативных индустрий. Они предусматривают изменения в нескольких законах, как из сферы ведения нашего комитета, так и налогового, экономического и бюджетного. Что мы предлагаем - временные нормы до 31.12.2020 года. Основные из них опубликованы на сайте комитета. Ссылку добавляю", - пояснил Ткаченко.

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"Было принято решение создать совместную межфракционную рабочую группу вместе с представителями Министерства культуры и информационной политики. Результаты обсуждений лягут в основу единого пакета законопроектов, который будет представлен на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады. Также на комитете обсуждались меры по прямой финансовой поддержке, предоставлению льготных кредитов, временном освобождении от оплаты аренды и проблемам сбалансирования Государственного бюджета через предложенные изменения. В следующие два дня группа соберется для наработки. Наша цель - выйти на межфракционное согласование пакета законов, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий", - резюмировал нардеп.

Согласно сообщению на сайте комитета редлагается следующее:

Креативные индустрии и учреждения культуры будут освобождаться от уплаты НДС на услуги, налога на прибыль и НДФЛ, что позволит увеличить объем оборотных средств. Также предусмотрена отмена арендной платы за землю и налога на недвижимое имущество. Для кинотеатров предусмотрено освобождение от арендной платы на период карантина и 3 месяца после его окончания. Организатору гастрольного мероприятия предоставляется право перенести объявленную дату его проведения на срок, не превышающий девять месяцев. При этом средства, полученные организатором от продажи билетов возврату не подлежат, а билеты проданные на такое гастрольное мероприятие действуют для новой даты проведения гастрольного мероприятия. Но если мероприятие отменено, то средства должны вернуться. Инициирована защита расходов Государственного бюджета по культуре и искусству, оплате труда работников культуры. То есть они не могут быть уменьшены. Инициированы изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год по государственному субсидированию 100% стоимости расходов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электрическую энергию.

Кроме того, предлагается разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в креативных индустриях, где предусмотреть, в частности, следующие меры:

Не перераспределять расходы развития на закупку книг для пополнения фондов, неотложные противоаварийные капитальные работы, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию и реставрацию, и закупку оборудования в сфере безопасности. Разрешить украинскому культурному фонду предусматривать в договорах о предоставлении гранта, возможность предоплаты на срок не более шести месяцев в течение текущего и следующего бюджетного периода в объеме, определенном решением главного распорядителя бюджетных средств. Внести соответствующие изменения позволив учреждениям культуры до 1 января 2021 суммы арендных платежей в размере 70 или 30 процентов арендной платы не перечислять в Государственный бюджет, а оставить таким заведениям культуры для возмещения убытков, связанных с недополучением доходов. Установить процент финансовой поддержки учреждений культуры в размере 100%. Установить критерии и предусмотреть одноразовую финансовую поддержку для самозанятых лиц и субъектов хозяйствования. Критерии будут наработаны отдельно. При условии, если не будет сокращения работников, предусмотреть беспроцентное кредитование субъектов хозяйствования в размере трехмесячного оборота такого предприятия. Предусмотреть осуществления компенсации части процентов по банковским кредитам для субъектов хозяйствования, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек, и которые во время карантина не проводили сокращений работников, или же создадут не менее 50 рабочих мест после окончания карантина.







