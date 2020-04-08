Смешно наблюдать как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, рассказывают что-то про суверенитет Украины, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о Коломойском

3091

Владеть банком - это не право, а привилегия. Нельзя просто брать деньги, которые тебе доверили вкладчики, и забирать их себе.

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В своем комментарии для Financial Times я сказал, что закон о банках это про-украинский закон. И тут же вышел г-н Коломойский и заявил что это - анти-украинский закон. Кому верить, непонятно", — написал Сульжик.

Он отметил, что новый закон предполагает возможность судить регулятора за коррупцию и преступную халатность, как это и принято во многих цивилизованных странах.

"Владеть банком - это не право, а привилегия, ты должен следовать правилам, устанавливаемым регулятором. И одно из базовых правил: нельзя просто брать деньги, которые вкладчики доверили тебе, и забирать себе, неважно, навсегда или "на временное пользование"", — написал Сульжик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не обсуждал с Зеленским "антиКоломойский законопроект". Люди выбрали свой путь - это путь в никуда, - Коломойский

"Поэтому очень смешно наблюдать, как люди, лишившие вкладчиков их сбережений, и связанные с ними политики рассказывают что-то про суверенитет Украины и конституцию", — добавил он.

По словам Сульжика, "единственное святое", на что посягает новый закон — это право безнаказанно грабить граждан Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в первом чтении.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка.

Позже стало известно, что народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы подать 6033 правок к "антиКоломойскому" законопроекту нардеп Поляков должен был готовить по одной каждые 2 минуты 7 дней и ночей без перерыва, - Лещенко