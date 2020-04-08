Оккупанты провели в Крыму учения: стреляют из танков и бронетранспортеров

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В оккупированном Крыму на полигонах "Опук", "Ангарский" и "Казачий" 8 апреля проходят учения морской пехоты и береговой охраны Черноморского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Личный состав подразделений береговой обороны выполняет упражнения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Одним из этапов мероприятия боевой подготовки стало проведение ночных стрельб экипажами танков Т-72Б3", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Уточняется, что морская пехота также стреляла из автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также сообщается, что всего было задействовано более 40 единиц военной техники.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Действия агрессора являются незаконными, подчеркивают в Генштабе Украины.

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