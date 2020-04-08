Если государственная аттестация выпускников профтехучилищ попадает на период карантина, она пройдет в дистанционной форме, - Минобразования

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Если государственная квалификационная аттестация выпускников профтехучилищ приходится на период карантина, заведение должно организовать ее в дистанционной форме.

Как передает Цензор.НЕТ, такое разъяснение 8 апреля предоставило Министерство образования и науки.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учеников профтехзаведения ждет завершения карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим учреждения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников ", - пояснил заместитель министра ведомства Петр Коржевский.

Министерство также объясняет, как действовать с аттестацией выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат нельзя из-за особенностей профессии.

Так, Минобразования предлагает учитывать оценки таких учеников с производственного обучения, которое они отработали в заведении с мастерами.

Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников дистанционное государственной квалификационной аттестации

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