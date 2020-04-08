Следователь ГФС задержан на Хмельнитчине на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

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Правоохранители задержали при получении взятки следователя по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Установлено, что правоохранитель требовал 2 тыс долл. за непривлечение лица к уголовной ответственности в производстве по ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УК Украины. После получения взятки следователь задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а средства изъяты.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) УК Украины.

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Также, решается вопрос о уведомление о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности