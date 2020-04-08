Сомневаюсь, что законопроект о банках можно назвать "антиКоломойским". Это искажение с желанием защитить Гонтареву, - нардеп "Батькивщины" Цымбалюк

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Народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк не считает законопроект №2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков "антиКоломойським". Он рассказал, что 89 его поправок касаются того, чтобы Национальный банк не был вправе безосновательно лишать лицензии банки и блокировать их работу.

Об этом рассказал Цимбалюк в комментарии Цензор.НЕТ.

"Важно, чтобы этот законопроект служил для обеспечения стабильности работы банковской системы и чтобы все-таки Национальный банк не был той структурой, которая имеет бесспорное право выдавать лицензии, лишать лицензии и не выполнять любые решения суда, что является нарушением Конституции", - сказал Цымбалюк.

Нардеп рассказал, что его правки в законопроект направлены на то, чтобы "законопроект соответствовал международным нормам и чтобы действительно в государство могли зайти инвесторы из банковской сферы".

"Именно мои правки касаются того, чтобы Национальный банк не был вправе безосновательно лишать лицензии, вводить временные администрации, и таким образом блокировать работу любого банка. Также поправки касаются статей, которые обеспечивают верховенство права, где решение судей обязательны к исполнению, и в том числе Национальным банком, который не может быть монополистом или отдельным государством в государстве", - добавил Цымбалюк.

Нардеп отрицает, что законопроект можно назвать "антиКоломойським".

"Никоим образом нигде в законопроекте не говорится о "Приватбанке", и тем более о Коломойском. Я так не считаю и убежден, что это сознательное искажение с желанием защитить Гонтареву, которая во время управления уничтожила более ста банков, перевести такую ​​деятельность Нацбанка в постоянную работу, ввести в государстве внешнее управление, когда НБУ будет действовать в интересах государства", - сказал Цымбалюк.

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Нардеп считает, что принятие законопроекта в редакции первого чтения может привести к тому, что Украина потеряет субъектность. "Потому что одна из составляющих национальной безопасности - это денежная единица, которую могут нивелировать", - добавил нардеп.

"Сомневаюсь, что этот закон можно назвать антиКоломойским, или антиПриватовским. Это требование международных кредиторов, чтобы через совет Национального банка влиять полностью на банки Украины, денежную монетарную политику и не допустить внешнего воздействия, то есть захода капитала мировых банков", - сказал Цымбалюк.

Отвечая на замечание о том, что неподписание соглашения с МВФ, условием которого является принятие законопроекта о банках, может угрожать дефолтом, Цымбалюк сказал:

"Государство должно отстаивать национальные интересы. И президент, и Офис президента, и Национальный банк, и Кабинет министров, и Верховная Рада - все должны работать над тем, чтобы вести профессиональную дискуссию с представителями МВФ как заемщиками. Я не сторонник предыдущей власти, Порошенко и Яценюка, но вспомним 2014 год, когда им удалось договориться с МВФ об отсрочке выплаты долговых обязательств (другое дело на каких условиях). Именно сейчас, учитывая мировую пандемию, власти Украины должны принципиально отстаивать эту идею и МВФ, как никто не заинтересован, чтобы мы не дошли до дефолта. Потому что в случае дефолта, им тоже списываются все долги. Нужно вести профессиональную дискуссию, чтобы они отсрочили платежи".

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Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.