Остановка крупных предприятий из-за карантина – это путь к социально-экономической катастрофе, - Кушнирук

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Намерения властей из-за карантина остановить крупные предприятия приведут к социально-экономической катастрофе в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

"Наша власть вошла в раж карантинно-ограничительных мероприятий и решила не останавливаться. Из разных источников поступает информация, что правительство рассматривает возможность остановки деятельности большинства средних и крупных предприятий. А это уже прямой путь к социально-экономической катастрофе всей страны", – написал Кушнирук .

Эксперт подчеркнул, что большая часть крупных и средних предприятий является не только главными налогоплательщиками для государственного бюджета, они являются градообразующими для местных общин, и их остановка нарушит экономическую жизнь таких городов. По его мнению, это будет иметь негативные последствия не только для экономики, но и для социальной стабильности в городах.

По его мнению, остановка крупных металлургических предприятий в условиях обвала внешних рынков приведет к катастрофическим потерям их доходов и позиций на рынках сбыта. В свою очередь государство вследствие этого недополучит значительные суммы средств от налогов, а приток валюты существенно уменьшится.

"О прибыли эти предприятия могут забыть. А значит и правительство о поступлении в государственный бюджет от налога на прибыль. Кроме того, такие предприятия важны с точки зрения поступлений валютной выручки в страну. В условиях стремительного сокращения переводов иностранной валюты от наших работников мы получим еще и значительное падение экспортной выручки. Соответственно будет возникать еще большее давление на курс гривны", – написал Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на время действия карантина в стране государство должно поддержать бизнес, чтобы сохранить рабочие места, и в первую очередь – экспортоориентированные отрасли экономики.

По мнению народного депутата от партии "Голос" Леси Василенко, временное освобождение бизнеса от платы за землю хозяйствующими субъектами до 30 апреля 2020 года, что предусмотрено законом об изменениях в Налоговый кодекс, является минимумом, который можно сделать для помощи предпринимателям в нынешних кризисных условиях.

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