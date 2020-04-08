С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр

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В течение 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял подразделения Объединенных сил: у Павлополя (20 мин из минометов калибра 82 мм), Марьинки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов) и Старогнатовки (из стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь возле Новоалександровки (17 мин 120-го калибра), Орехово (из миномета калибра 82 мм) и Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия).

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"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Все преступные действия российских наемников получили адекватный ответ со стороны украинских военнослужащих, прицельным огнем по опорным пунктам противника решительно пресекали любую вражескую активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех трех участках разведения ситуация остается стабильной, соблюдается режим "Тишина".

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

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