В учебных классах - до 10 человек, в столовой за столом - по одному, - карантинные мероприятия в ВСУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В соответствии с требованиями соблюдения карантина все мероприятия проводятся под контролем медицинских служб и командования воинских частей. Так, при организации питания личного состава частей военнослужащие, повара, другие работники столовой должны находиться в защитных масках.
В солдатских столовых проведена работа по обозначению разграничительных линий на дистанцию два метра между военнослужащими, прибывающих для приема пищи. Кроме того, проведено рассредоточение столов за которыми военные обедают по одному.
Тоже самое касается организации занятий в учебных классах. Количество слушателей не должно превышать десяти человек. Расстояние между ними остается в пределах двух метров друг от друга. Все военнослужащие во время проведения занятий находятся в защитных масках.
Утренняя физическая зарядка проводится не в составе подразделения, а в формате индивидуального выполнения упражнений.