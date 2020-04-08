Схемы с НДС контролирует руководство налоговых и таможенных органов, - экс-министр финансов Уманский

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Бывший министр финансов Игорь Уманский, который публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Я написал заявления 30 марта. Передал вместе с ними информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы. Там есть коды ЕГРПОУ, видно, через кого и как происходили те или иные операции, - говорит Уманский. - Просил проверить и дать правовую оценку. Пока у меня нет информации об открытии уголовного производства".

Он также уточнил, что в своих заявлениях не указал ни одной фамилии должностных лиц Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. "Таких схем не так много, они известны и поняты. Но для того, чтобы их прекратить, нужно поменять высший и средний эшелон в налоговых и таможенных органах. Так как через контроль руководства и информацию, которую они видят, такое попустительство, по сути, и происходит. Поэтому остановить эти схемы без смены руководства невозможно", - считает он.

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По его мнению, от внимания сотрудников этих служб не ускользает ни копейки недоплаченных налогов. Как и от тех, кто работает в ГТСУ. Поэтому при желании можно отследить всю цепочку - от организатора, "скрутчика", транзитеров и конечных выгодополучателей.

Отвечая на вопрос, почему в этих случаях не сработали профили риска и система, которая автоматически должна блокировать налоговые накладные, сказал так: "Чтобы срабатывало, надо убрать тех, у кого "запотевают" очки, и кто делает вид, что не видит этих операций. Потом регулярно сервера "ложатся" и подтираются все внесенные "левые" проводки. Но, учитывая тот факт, что не все люди в этих органах скурвились и "сидят" на зарплате у схемщиков, информацию мне стали передавать в первый же день моего назначения".

В Офисе Генпрокурора "Цензор.НЕТ" сообщили, что заявление поступило, но пообещали позднее предоставить информацию о том, по какой статье открыто уголовное производство.

Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Илью Емца с должности главы Министерства здравоохранения Украины, а Игоря Уманского с должности министра финансов.

Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

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