"И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории

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Президент РФ Владимир Путин приписал России войны с печенегами и половцами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба Кремля  это произошло во время совещания с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заявил Путин.

Как известно Киевская Русь вела войны с племенами печенегов (до середины XI ст.) и половцев (XI-XIII ст).

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Топ комментарии
+42 Алекс Мышкевич
болотные черти вас мокшанские мучили, а не печени и половцы !

ишь, замахнулся на РУСЬ "И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории - Цензор.НЕТ 6158
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08.04.2020 18:54
+32 Zelya Vsyo
10-12 век. Место нынешнего Мацквабада. Москали борются с печенегами и половцами. "І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 124
"І печеніги її терзали, і половці, - з усім впоралася Росія", - Путін порівняв коронавірус із проблемами давньоруської історії - Цензор.НЕТ 4223
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08.04.2020 19:16
+28 Кирилл Лещенко
белая горячка их мучила и до сих пор никак отпустить не хочет...
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08.04.2020 18:57
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