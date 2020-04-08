"И печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия", - Путин сравнил коронавирус с проблемами древнерусской истории

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба Кремля это произошло во время совещания с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.
"Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", - заявил Путин.
Как известно Киевская Русь вела войны с племенами печенегов (до середины XI ст.) и половцев (XI-XIII ст).
ишь, замахнулся на РУСЬ