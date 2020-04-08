Чиновникам ГФС, задержанным при попытке получить $50 тысяч взятки, объявлено о подозрении, - САП

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8 апреля 2020 по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении руководителю следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, уличенного в получении 50 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении САП.

В тексте отмечается: "Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

Кроме того, заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким сообщено о подозрении адвокату, который выступал посредником в получении неправомерной выгоды.

Ему инкриминируется пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, то есть совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Сейчас готовятся ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, чиновник ГФС требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долларов США от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

7 апреля 2020 налоговик и посредник были разоблачены сразу после передачи им вышеуказанных средств в рамках совместной операции САП, НАБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины.