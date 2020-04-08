ВСП отказывается восстанавливать трансляции заседаний и возвращает на работу скандальных судей, - Фундація DEJURE

2016

Высший совет правосудия (ВСП) вернул представление об отстранении судьи Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook общественной организации "Фундація DEJURE", в феврале 2020-го НАБУ поймало Антона Гайдура на взятке. Тогда же его отстранили от должности на 2 месяца. Этот срок истекает 8 апреля. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство, чтобы продолжить отстранения судьи.

"Однако вчера ВСП решил вернуть представление прокуратуры без рассмотрения. То есть уже завтра судья Гайдур вернется к осуществлению правосудия.

Совет обосновал это тем, что прокуроры якобы пропустили сроки подачи ходатайства о его отстранении. Но так ли это - неизвестно, поскольку заседание проходило в закрытом режиме, и никто не смог услышать аргументы прокурора, поддерживавшего представление об отстранении", - говорится в сообщении.

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Представители организации на прошлой неделе обратились в ВСП с призывом восстановить трансляции заседаний хотя бы на время карантина, но просьба была проигнорирована.

"9 апреля Высший совет правосудия будет рассматривать вопрос об отставке целого ряда судей, среди которых печально известный председатель Октябрьского суда Полтавы Александр Струков. Продолжит ВРП игнорировать ходатайство о трансляции заседаний - увидим уже завтра", - отмечается в сообщении.

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Напомним, весной 2014 года в Октябрьский райсуд Полтавы поступило дело об административном правонарушении в отношении городского головы Александра Мамая.

Прокуратура в 2013 году выяснила, что заподозрила мэр выделил ряд земельных участков своей падчерице под строительство торговых павильонов. 14 января 2015-го Александр Мамай пришел в Октябрьский райсуд Полтавы и при посредничестве Александра Струкова встретился с судьей Ларисой Гольник, предложив ей закрыть дело за $5 тысяч. Судья отказалась вынести решение в пользу Мамая. Резонансное дело получило огласку через коррупционное разоблачение мэра и давление на Ларису Гольник со стороны председательствующего суда. В 2017 году Голик избили неизвестные.

Высший совет правосудия начал рассмотрение дисциплинарного дела Александра Струкова только 11 апреля 2018 года. 18 апреля того же года та же Третья Дисциплинарная палата открыла дисциплинарное дело про трем жалобам самого Струкова против Гольник. В своих жалобах председатель суда пожаловался на нарушение судьей трудовой дисциплины, срыве 28 сентября 2016 года собрания судей Октябрьского райсуда Полтавы, размещении дискредитирующих Александра Струкова и других судей суда, публикаций в Facebook. Оба дисциплинарных дела в итоге были объединены в одно. 23 мая Третья Дисциплинарная палата ВСП приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности обоих судей.

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