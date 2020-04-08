В Центре занятости рассказали, какие вакансии стали востребованными с начала карантина

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труд

В Центре занятости рассказали, количество каких вакансий увеличилось с начала карантина, который ввели из-за распространения коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире hromadske.

"Сейчас повысился спрос на работников сферы здравоохранения, есть вакансии медицинских сестер, социальных работников, фельдшеров, лаборантов", - заявила она.

По словам Бондини, также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.

"Также хочу отметить, что появились вакансии охранников и полицейских. Кроме того, востребованы работники сельского и лесного хозяйства, ведь начинаются полевые работы", - добавила она.

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Коронавирус и карантин
карантин Центр занятости труд COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+17 bios22
а могильщики пока не нужны ?
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08.04.2020 20:43
+16 саша паламарчук
це десь через місяць буде, після турбо покращення.
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08.04.2020 20:46
+16 ptn hlo 428037f7
У Центрі зайнятості розповіли, які вакансії стали затребуваними від початку карантину - Цензор.НЕТ 3645
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08.04.2020 20:48
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