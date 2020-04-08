Оккупанты планируют размещать в Севастополе больных COVID-19 военных, из-за коронавируса людей блокируют в больнице Армянска и на "Крымском титане", - Минреинтеграции

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Ситуация с эпидемией коронавируса во временно оккупированном Крыму обостряется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции.

В частности, в ночь с 7 на 8 апреля заблокировали Центральную городскую больницу Армянска.

"В медицинском учреждении проходил лечение мужчина с диагнозом гипертонический криз, у которого было зафиксировано заражение COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован в результате контактов с родственницей, которая вернулась из Москвы. Сейчас весь персонал в составе 124 человек и около 100 пациентов заблокированы в больнице на 14 суток", - говорится в сообщении.

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Также у ведомства есть данные, что утром 8 апреля на рабочих местах заблокировали работников нескольких цехов завода "Крымский титан".

"Для обеспечения блокады привлечены военнослужащие российского оккупационного контингента. Блокировка работников, которую осуществляет оккупационная администрация с целью сохранения показателей производства, создает опасность всплеска коронавируса в коллективе в условиях, когда нет возможности обеспечить людям надлежащую медицинскую помощь. В то же время, глубокую обеспокоенность вызывает информация от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе. Для чего они уже начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования", - сообщают в Мининтеграции.

В ведомстве напоминают, что по состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находятся под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования.

По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, ведь российская оккупационная власть скрывает факты заболеваний среди своих военных.

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