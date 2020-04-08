В связи с пандемией жизненно необходимо, чтобы Россия уважала мандат ОБСЕ и СММ имела беспрепятственный доступ на Донбассе, - Боррель

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивает особую важность работы ОБСЕ на востоке Украины в условиях пандемии COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ввиду пандемии жизненно необходимо в еще большей степени, чтобы Россия уважала мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Миссия должна иметь доступ по всей Украине, включая, разумеется, неподконтрольные украинскому правительству Донецкую и Луганскую области", - заявил Боррель в среду после видеосовещания министров ЕС, отвечающих за развитие.

Он добавил, что агентства ООН и Международный комитет Красного Креста также сталкиваются с трудностями в том, что касается доступа к этим зонам. Глава европейской дипломатии, выступая на пресс-конференции по видеосвязи в Брюсселе, потребовал для этих организаций полного и беспрепятственного доступа на Донбассе с целью оказания гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям.

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"Мы продолжаем работать со всеми сторонами, чтобы найти решение нынешним проблемам, и я настаиваю: международные миссии должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ в Украине, включая части, неподконтрольные в настоящее время украинскому правительству", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.