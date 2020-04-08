Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики

Решение разработано Минсоцполитики и принято правительством на заседании Кабинета Министров 8 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"К реализации новой социальной инициативы будут привлечены представители местных органов власти, органы социальной защиты, волонтерские, благотворительные и иные общественные организации, социально ответственный бизнес", - уверена министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, благодаря социальному онлайн-проекту будут оперативно определяться потребности, предоставляться соответствующая мобильная помощь и социальные услуги одиноким гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, семьям с детьми и другим социально уязвимым слоям населения.
При местных органах власти будут работать горячие линии и оставлять информацию о потребностях (продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, транспортные услуги для доставки этих товаров).
Вже одна платформа є: