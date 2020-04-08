Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики

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С 10 апреля 2020 года в Украине начнет функционировать информационная платформа "Помощь рядом".

Решение разработано Минсоцполитики и принято правительством на заседании Кабинета Министров 8 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"К реализации новой социальной инициативы будут привлечены представители местных органов власти, органы социальной защиты, волонтерские, благотворительные и иные общественные организации, социально ответственный бизнес", - уверена министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, благодаря социальному онлайн-проекту будут оперативно определяться потребности, предоставляться соответствующая мобильная помощь и социальные услуги одиноким гражданам пожилого возраста, людям с инвалидностью, семьям с детьми и другим социально уязвимым слоям населения.

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При местных органах власти будут работать горячие линии и оставлять информацию о потребностях (продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, транспортные услуги для доставки этих товаров).

Платформа Помощь рядом будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики 01

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+6 Van-Basten Van-Basten
Цензор.Нет - "в Украине начнет функционировать информационная платформа "Помощь рядом"....
Вже одна платформа є:

Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7325
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08.04.2020 21:35
+5 vitaliymkua
Головне своєчасно...
Платформа "Помощь рядом" будет работать для одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью, семей с детьми, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9411
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08.04.2020 21:34
+5 Лариса fb3d953c
У вас,зеленых, дохрена всяких платформ, а молодые люди умирают от коронавируса, потому что скорая помощь отказывает в госпитализации. Куда звонить и стучать по этому поводу? В рельсу? Почему к киевлянину 3 раза приезжала СП и не госпитализировала и он погиб? Ему 30 лет,это не старик какой-то. Кто наказан?
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08.04.2020 21:36
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