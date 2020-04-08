За сутки в Италии умерло 542 человека, выздоровело рекордное количество пациентов - 2009 человек

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италия,коронавирус

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в среду телеканал Rai News.

"Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли", - заявил глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В общей сложности в Италии уже выздоровели 26 491 человек, заразившихся коронавирусом.

Согласно данным департамента гражданской обороны Италии, пятый день подряд снижается число пациентов в палатах интенсивной терапии.

С начала эпидемии коронавируса в Италии зарегистрировали 95 262 заболевших. За последние сутки - 1 195 заболевших.

Умерли за время эпидемии COVID-19 в Италии 17 669 человек.

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Борьба с коронавирусом
Италия COVID-19
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Топ комментарии
+2 Denys Maiskyi
Вот неинтересная новость. Какая разница, сколько выздоровело? Всем же интересно, когда умерло да выявлено новых побольше. А тут выздоравливать начали... Непорядок
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08.04.2020 22:05
+2 бостууга
Я таки думаю, что вирус есть и косит людей. Но еще больше косит людей паника от нагнетаемой в СМИ истерии по этому поводу.
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08.04.2020 22:12
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