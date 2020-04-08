Депутаты предлагают судить людей, которые находятся под стражей, без их участия в заседании

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Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс относительно судебного контроля на время карантина. Теперь ряд прописанных в нем норм напрямую нарушают права людей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала член этого комитета, народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

Напомним, законопроектом № 3276 предусмотрено временно, на период карантина, установить особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства. В частности, этим документом депутаты должны урегулировать работу следственных судей, вопросы, связанные с продлением сроков содержания под стражей, участие сторон в судебных заседаниях в удаленном режиме.

По словам Устиновой, когда за законопроект голосовали в первом чтении, депутатам удалось достичь компромисса по спорным вопросам. Но сегодня ситуация изменилась. Депутатам за два часа до начала заседания раздали окончательную редакцию документа, в котором большинство поправок депутатов от "Слуги народа" были связаны с нормой, которая касается участия человека, находящегося под стражей, в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Суть учтенной поправки сводится к следующему: в случае отказа подозреваемого, обвиняемого от участия в рассмотрении дела в режиме видеоконференции, рассмотрение осуществляется без его участия, в присутствии его адвоката. Если адвокат не сможет прибыть для участия в рассмотрении ходатайства о применении или продолжении применения меры пресечения в виде содержания под стражей, или у подозреваемого, обвиняемого нет адвоката, следственный судья или суд привлекают защитника для проведения отдельного процессуального действия.

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"На сегодняшний день кодекс предусматривает такой порядок. Решение о проведении заседания в режиме видеоконференции принимает судья, но если человек не согласен, его должны привезти на заседание. Теперь же предлагают любого человека судить без него. Это може привести к многочисленным злоупотреблениям. В тех же СИЗО это будет наверняка использовано. Такая норма нарушает права человека, принимать такой законопроект нельзя", - считает Устинова.