В МВД обсудили со священнослужителями форматы проведения религиозных праздников во время карантина

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В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Советник министра внутренних дел Юрий Тандит заявил, что правоохранители понимают желание верующих отпраздновать Пасху, Иудейский Песах и мусульманские праздники - Ночь Бараат и начала месяца Рамадан.

Правоохранители провели онлайн встречу с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

"Мы определили формат проведения богослужений, особенно во время главного христианского праздника - Пасхи, а также Иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночи Бараат и начала месяца Рамадан. После оживленного обсуждения пришли к определенному согласию ", - подчеркнул Юрий Тандит.

План проведения религиозных праздников следующий:

- Служба в храмах будут проводиться, однако, с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.



- Верующим не возбраняется посещать Храм в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений, но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе не должно быть больше двух в больших Храмах и одного в Храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, а извне не должно быть очередей.

- О проведении обряда освящения куличей и пасхальных корзин, будет существовать несколько возможностей. В городах, Священнослужители статью могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины, для освящения там пасхи, таким образом все желающие могут купить уже освященный хлеб. В сельской местности, верующие смогут выставить Пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Советник министра подчеркнул, что человеческая жизнь, ее защита, физическое и нравственное развитие личности - это совместная миссия Церкви и Государства. Поэтому, в случае попыток верующих посещать Церковь, полицейские патрули будут толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина.

Юрий Тандит также подчеркнул, что для беспрепятственного передвижения священников к местам проведения служб, представители конфессий должны подать списки своих священнослужителей. Отдельно с представителями различных конфессий обсудили волонтерскую работу церквей, которые занимаются бездомными и социально незащищенными слоями населения.

Правоохранители просят представителей религиозных организаций подать списки ответственных за это лиц и мест проведения соответствующих мероприятий".