Четверых украинцев оштрафовали за нарушение карантина в Польше

Когда там они осматривали рыночную площадь, появилась полиция, которая выписала им штраф за это нарушение, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Во время прогулки по центру города к мужчинам подошла полиция, чтобы их проверить. Они нарушили правила передвижения и их наказали штрафами. Они понимали, что действуют запреты, но не ожидали, что кто-то на Рынке их задержит и захочет проверить. Они рассчитывали на везение, однако этого не произошло и на этом их экскурсия завершилась", - сообщила пресс-офицер Уездного управления полиции в Сандомира Паулина Мруз.
Она также отметила, что это первая ситуация наказания после введения более жестких правил передвижения.
Ограничения на передвижения будут действовать по крайней мере до 11 апреля. До этого времени в Польше нельзя передвигаться, кроме бытовых дел, профессиональных или связанных со здоровьем обязанностей. Правила касаются проезда на работу, волонтерства, необходимых покупок, в том числе и лекарств, и выгула собак.
За нарушение этих правил, в соответствии с законом о предотвращении и борьбе с заражением и инфекционными болезнями, санитарный инспектор может наказать финансовым штрафом от 5 до 30 тысяч злотых.