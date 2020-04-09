Суд в Швейцарии подтвердил заморозку активов соратника Януковича Иванющенко (Юра Енакиевский)

1012

Федеральный суд Швейцарии подтвердил ранее вынесенное решение Федерального админсуда, согласно которому заморожены средства и активы соратника Януковича Юрия Иванющенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно решению Федерального суда, активы бывшего украинского депутата Юрия Иванющенко останутся замороженными в Швейцарии.

Активы останутся заблокированными в соответствии с положениями законодательства Швейцарии о замораживании и реституции незаконно полученных активов иностранных политических деятелей, которые вступили в силу в 2016 году.

Федеральный суд заявил, что активы Иванющенко будут оставаться заблокированными из-за открытого уголовного производства в Швейцарии и Украине против него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича

Как сообщалось, было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные супруге Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства. Правоохранители подозревают, что средства были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были выполнены.

Сейчас по подозрению в отмывании этих средств в Швейцарии на счетах супруги Иванющенко - Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко.

Также читайте: Швейцария не сняла арест с 72 млн франков и бизнес-центра Иванющенко (Юры Енакиевского). Они все еще могут быть конфискованы