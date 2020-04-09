На данный момент введенных мер достаточно, но вопрос чрезвычайного положения обсуждался с президентом, - замглавы ОП Тимошенко

Об этом заявил замглавы Офиса Президента, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Такая возможность (введение чрезвычайного положения. - Ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными. Но все равно - ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - сказал Тимошенко.
По его словам, введение чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может случиться при условии, что власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".
Тимошенко объяснил, что чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди находились дома.
На координационных совещаниях Минздрав вместе с учеными разработали несколько сценариев распространения коронавируса. У них есть оптимистичный, отрицательный и средний.
По сравнению с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий, заверил Тимошенко.
Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
А ходить и рыбку половить на одну удочку и крючек чета низзя..
Да там н и к о г о нет ваще и раньше в это время
и не было на растоянии метров 150-200!
Но, низзя...
Нюю, есть места , где ментяры не доедут..
Дело ж принципа , законов и Конституции, на которые
правительство положило..