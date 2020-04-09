На данный момент введенных мер достаточно, но вопрос чрезвычайного положения обсуждался с президентом, - замглавы ОП Тимошенко

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Координационный совет по противодействию коронавирусу допускает введение чрезвычайного положения в Украине. Вопрос обсуждали и с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил замглавы Офиса Президента, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Такая возможность (введение чрезвычайного положения. - Ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными. Но все равно - ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - сказал Тимошенко.

По его словам, введение чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может случиться при условии, что власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".

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Тимошенко объяснил, что чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди находились дома.

На координационных совещаниях Минздрав вместе с учеными разработали несколько сценариев распространения коронавируса. У них есть оптимистичный, отрицательный и средний.

По сравнению с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий, заверил Тимошенко.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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Коронавирус и карантин
карантин чрезвычайное положение Тимошенко_Кирилл Офис Президента COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 Самтакой
Вы навезли людей из очагов инфицирования, распустили их бесконтрольно по домам, а виноваты во всем люди, гуляющие на свежем воздухе ? Ну не скотство ?
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09.04.2020 00:41
+8 Ali Hasan
Тимошенко вважає, що законів та правил достатньо, але не хоче розглядати протиріччя цих законів з іншими законами і Конституцією України.
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09.04.2020 00:33
+5 Focus
У Меня рядом дикий парк и Дніпро -800мтр , тоже ..
А ходить и рыбку половить на одну удочку и крючек чета низзя..
Да там н и к о г о нет ваще и раньше в это время
и не было на растоянии метров 150-200!
Но, низзя...
Нюю, есть места , где ментяры не доедут..
Дело ж принципа , законов и Конституции, на которые
правительство положило..
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09.04.2020 00:55
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