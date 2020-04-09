На данный момент введенных мер достаточно, но вопрос чрезвычайного положения обсуждался с президентом, - замглавы ОП Тимошенко

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Координационный совет по противодействию коронавирусу допускает введение чрезвычайного положения в Украине. Вопрос обсуждали и с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил замглавы Офиса Президента, секретарь координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Такая возможность (введение чрезвычайного положения. - Ред.) всегда есть. Но мы же смотрим на ситуацию, которая сейчас есть. Сейчас введена чрезвычайная ситуация. По состоянию на сейчас мы считаем меры, которые уже введены, достаточными. Но все равно - ты выходишь на выходных и видишь, сколько людей гуляют в парке, понимаешь? Поэтому мы всех призываем к тому, чтобы они находились дома, меньше гуляли и были всегда в масках", - сказал Тимошенко.

По его словам, введение чрезвычайного положения проговаривали с президентом. Это может случиться при условии, что власть "без чрезвычайного положения не сможет остановить распространение коронавируса".

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Тимошенко объяснил, что чрезвычайное положение - это мероприятия, которые могут помогать контролировать ситуацию, а также то, чтобы люди находились дома.

На координационных совещаниях Минздрав вместе с учеными разработали несколько сценариев распространения коронавируса. У них есть оптимистичный, отрицательный и средний.

По сравнению с другими странами, Украина сейчас идет по оптимистичному сценарию развития событий, заверил Тимошенко.

Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

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