"Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине, - Криклий

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"Укрпошта" на следующей неделе запустит сервис доставки пасок на дом.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Пасхе карантин не помешает! Освященная пасочка уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте "Укрпочты" или через контакт-центр 0800300545 до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить паски домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал он.

Министр сообщил, что обратился к предстоятелям Православной церкви Украины Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу "за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и кто проведет Пасху дома".

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"Бережем себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми!", - написал Криклий.

Напомним, богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут. К такому соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе онлайн-встречи.

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