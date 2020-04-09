"Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине, - Криклий

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"Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине, - Криклий

"Укрпошта" на следующей неделе запустит сервис доставки пасок на дом.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Пасхе карантин не помешает! Освященная пасочка уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте "Укрпочты" или через контакт-центр 0800300545 до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить паски домой с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта", - написал он.

Министр сообщил, что обратился к предстоятелям Православной церкви Украины Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу "за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и кто проведет Пасху дома".

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"Бережем себя и родных. Празднуем Пасху здоровыми!", - написал Криклий.

Укрпошта будет бесплатно доставлять освященные пасхи по всей Украине, - Криклий 01

Напомним, богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут. К такому соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в ходе онлайн-встречи.

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Коронавирус и карантин
карантин Пасха Укрпочта доставка Криклий COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+41 Vedana
КУЛІЧІ !!!
"Укрпошта" будет бесплатно доставлять освященные куличи по всей Украине, - Криклий - Цензор.НЕТ 65

Повбивала б !
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09.04.2020 01:33
+28 Vedana
Я ніколи не чула, щоб в Україні так казали, навіть російськомовні.
Це настільки московітське - що аж вивертає.
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09.04.2020 01:37
+20 Glock-19
кулічі??? а бліни на лапатє не буде доставляти?
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09.04.2020 01:40
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